Barcellona, Setién: "Vincere con l'Atlético o addio titolo? Non sono bravo in matematica"

Il tecnico del Barcellona, Quique Setién, ha parlato in conferenza stampa di una Liga che rischia di sfuggire di mano. Non vincere domani contro l'Atlético potrebbe significare addio al titolo: "In matematica non ero bravo, però potete rispondere voi" replica ai giornalisti i tecnico, aggiungendo: "Se noi non vinciamo e nemmeno il Real Madrid possiamo esserlo ancora aritmeticamente, altrimenti le possibilità si ridurranno. Questa è la verità".