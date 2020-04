Barcellona, si allontana Cancelo. I blaugrana vogliono il rinnovo di Semedo

Il Barcellona non avrebbe fatto nessun tentativo concreto con il Manchester City per Joao Cancelo. A riportarlo è il Mundo Deportivo che smentisce quanto riferito ieri dal Daily Telegraph che parlava di un possibile scambio con Nelson Semedo. Al momento non ci sarebbe stato nessun contatto tra il club inglese e catalano. Al Barcellona ritengono che l’ex Inter e Juventus sia più valido in attacco e in difesa e al momento preferirebbero la possibilità di prolungare proprio il contratto di Semedo che scade nel 2022.