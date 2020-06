Barcellona, si discute il contratto di Messi: si va verso un prolungamento fino al 2023

Leo Messi e il Barcellona a vita, o quasi. La Pulce e il club azulgrana hanno aperto le trattative per il rinnovo fino al 2023, l'attuale contratto scade nel 2021. In termini economici non dovrebbero esserci aumenti, Messi rimarrà in Spagna alle stesse condizioni dell'accordo attuale. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi incontri per definire il prima possibile un rinnovo chiave in casa Barça.