Barcellona, si ferma Lenglet: problema all'inguine per il difensore francese

Tegola per Quique Setien. Ad inizio ripresa del match contro l’Alalves, Clement Lenglet ha lasciato il campo per un infortunio muscolare. Il Barcellona ha informato che il difensore ha riportato un infortunio all’inguine destro e nei prossimi giorni inizierà le cure per rimettersi in forma in vista della fase finale di Champions League.