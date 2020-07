Barcellona, si lavora ad uno scambio con l'Arsenal: Coutinho per Guendouzi

Philippe Coutinho tornerà al Barcellona ma non per restare. L'ex giocatore del Liverpool infatti è alla ricerca di una nuova squadra e secondo le ultime indiscrezioni di Footmercato, i blaugrana avrebbero proposto all'Arsenal uno scambio con Coutinho pronto a partire verso Londra e Guendouzi in direzione Spagna. I Gunners sono interessati da tempo a Coutinho e il Barcellona cercherà di sfruttare questo interesse per portare a termine lo scambio.