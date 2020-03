Barcellona, si pensa a riduzione 70% degli stipendi. Ma i giocatori non sono d'accordo

Il Barcellona starebbe pensando ad una riduzione salariale del 70% per i propri giocatori. Uno scenario che però non trova d'accordo i calciatori azulgrana, come riportato dal quotidiano Sport. La decisione riguarderebbe una riduzione drastica durante l'emergenza coronavirus, per un totale di una percentuale dal 5 al 20% sull'ingaggio annuale. Una soluzione che al momento non convince i giocatori di Quique Setién.