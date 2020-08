Barcellona, si riparte da zero: offerti 10 milioni di euro per Eric Garcia

Il nuovo Barcellona di Ronald Koeman ha iniziato a muoversi sul mercato. Stando alle indiscrezioni riportate dal Mundo Deportivo, i blaugrana avrebbero già offerto 10 milioni di euro al Manchester City per Eric Garcia. Al momento i catalani - si legge -, non sono disposti a pagare una cifra elevata per il giovane centrale che andrà in scadenza il prossimo anno.