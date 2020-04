Barcellona, si valuta il ritorno di Thiago Alcantara. Ma non sarà reunion col fratello Rafinha

Javier Bordas, neo manager responsabile del Barcellona, recentemente nominato da Josep Maria Bartomeu dopo il terremoto societario, si starebbe muovendo per riportare a vestire la maglia blaugrana Thiago Alcantara. Il centrocampista si è trasferito al Bayern Monaco nel 2013 per 25 milioni di euro. Il contratto dello spagnolo scade nel 2021 e non ha mai nascosto il suo amore per Barcellona, anche per motivi familiari (la moglie è catalana). Dall'altra parte il fratello. Rafinha, è in scadenza di contratto col Barcellona proprio nel 2021. Attualmente in prestito al Celta, potrebbe essere riscattato dai galiziani con cui sta facendo molto bene.