Barcellona, si valuta l'arrivo di Emerson Aparecido con un anno d'anticipo

Secondo quanto riportato da As il Barcellona valuta l'arrivo con un anno d'anticipo di Emerson Aparecido. Il brasiliano, classe 1999, è già di proprietà dei catalani che lo hanno acquistato nel 2019 dall'Atlético Mineiro e girato in prestito al Betis fino al 2021. La crescita del giocatore, paragonato persino a Maicon, suggerisce al club catalano di anticiparne l'arrivo, sacrificando in questo caso Nelson Semedo. Non a caso le trattative per il rinnovo del portoghese hanno subito una frenata.