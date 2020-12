Barcellona, situazione non facile ma Koeman punta Depay e Eric Garcia per gennaio

La situazione del Barcellona continua ad essere problematica. Il club catalano è molto indietro in classifica e Ronald Koeman vorrebbe provare a porre rimedio a tutto questo puntando ad alcuni innesti sul mercato di gennaio. Il club non vive una situazione tranquilla ma, secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, il tecnico olandese avrebbe messo nuovamente nel mirino Memphis Depay per l'attacco e Eric Garcia per la difesa.