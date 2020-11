Barcellona, solo svincolati per rimpiazzare Fati. Non sarà possibile un Braithwaite-bis

Il Barcellona si ritrova con Ansu Fati indisponibile per quattro mesi a seguito dell'intervento al menisco interno del ginocchio sinistro. Una situazione che lascia i blaugrana ai minimi termini per quel che riguarda la batteria di attaccanti a disposizione. Attualmente a disposizione del tecnico Ronald Koeman vi sono Messi, Griezmann, Dembélé e Trincao, più i trequartisti Coutinho e Pedri. E in un modulo 4-2-3-1 non possono bastare. Tanto che nell'ultima finestra di mercato il tecnico olandese aveva chiesto un numero "9", individuato in Memphis Depay. Trattativa non andata a buon fine per la situazione finanziaria del club catalano, che conta comunque di sferrare l'attacco decisivo a gennaio. E con la finestra di mercato che apre il 4 del primo mese dell'anno l'unica soluzione attuabile è quella di prendere un giocatore svincolato. Non vi sarà la possibilità di un acquisto "jolly" come avvenuto lo scorso febbraio, quando a seguito dello stop di cinque mesi per infortunio di Luis Suarez, il Barcellona poté acquistare dal Leganés il danese Braithwaite. Operazione consentita in Spagna ma eticamente discutibile, anche perché i Pepineros oltre a perdere il suo giocatore per la clausola rescissoria pagata, non poterono acquistare un rimpiazzo. Questa opzione non è più contemplata nel regolamento generale della Federcalcio (RFEF).