Barcellona, squadra poco convinta della prima proposta sul taglio degli stipendi

Nella giornata di venerdì il Barcellona aveva riunito il CdA per discutere la situazione finanziaria del club dopo la sospensione dei campionati a causa dell'emergenza COVID-19. La società aveva optato per il taglio degli stipendi e nel fine settimana sono stati avviati i contatti con i capitani per comunicare le decisioni. Secondo quanto riporta Marca, i giocatori non sarebbero però del tutto convinti della prima proposta della società.