Barcellona, stand-by per il rinnovo di Ter Stegen: il tedesco vuole un ingaggio extralarge

Il Barcellona da tempo considera Marc-André ter Stegen il miglior portiere del mondo. E proprio per questo motivo, il numero 1 tedesco chiede uno stipendio da migliore al mondo. Secondo il Mundo Deportivo non è ancora stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto del portiere attualmente in scadenza nel 2022. Nei giorni scorsi l'agente ha incontrato Abidal per fare la propria richiesta, col Barça che sta valutando il da farsi. Anche se l'idea comune è quella di proseguire insieme anche oltre l'attuale scadenza.