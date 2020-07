Barcellona, Suarez alza bandiera bianca e fa autocritica: "Ora pensiamo alla Champions"

vedi letture

Luis Suarez ha rilasciato un'intervista a Mundo Deportivo, che sarà pubblicata nell'edizione di domani del quotidiano spagnolo. Ecco un estratto, in cui l'attaccante alza bandiera bianca per la Liga e fa autocritica: "Bisogna essere autocritici: siamo consapevoli di dipendere da noi stessi e non dobbiamo cercare alcuna scusa. Adesso, per il nostro orgoglio e per il prestigio del Barça, dobbiamo vincere le due partite che ci rimangono e poi concentrarci completamente sull'unico titolo che possiamo conquistare, cioè la Champions League. È il motivo per cui siamo qui, quello per cui giochiamo in questo club. Non potremo sbagliare una partita, quindi dobbiamo essere molto attenti e avremo bisogno dell'apporto di tutti per poter vincere la Coppa".