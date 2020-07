Barcellona, Suarez dà per perso il titolo. E Quique Setien gli risponde: "È una sua opinione"

vedi letture

Il tecnico del Barcellona, Quique Setién, è intervenuto in conferenza stampa rispondendo a Luis Suarez, che in un'intervista concessa ha alzato bandiera bianca per quel che riguarda la corsa al titolo: "Questa è la sua opinione, ma ancora non lo è, perché può succedere qualsiasi cosa. È vero che a causa di tre pareggi ci troviamo in questa situazione ed è vero che loro sono davanti e hanno fatto cose migliori, ma nel calcio è possibile che possano perdere le ultime due partite e noi lotteremo fino alla fine".