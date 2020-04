Barcellona, Suarez: "Non penso al mio futuro. Voglio rispettare il contratto"

Luis Suarez ha parlato a Mundo Deportivo sul suo futuro: "Non so ancora nulla. Ho già spiegato la mia situazione contrattuale però adesso non ci penso, data la situazione che stiamo vivendo. Più avanti si parlerà del futuro. In questo momento ho un contratto col club e non penso ad altro che non sia quello di rispettarlo. Poi arriverà il momento da parte del club e da parte mia di sederci e parlare. La relazione è sempre stata buona". 33 anni, Suarez è al Barcellona dal 2014 e il suo contratto scade il 30 giugno 2021.