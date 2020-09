Barcellona, Suarez pronto a giocarsi il posto con Koeman se non riceve la buonuscita

Dopo le parole di ieri sera di Ronald Koeman rilasciate dopo l'amichevole contro il Girona, Mundo Deportivo di questa mattina torna a parlare del futuro di Luis Suarez. Secondo il quotidiano vicino ai catalani, l'attaccante non vuole lasciare al Barcellona i soldi dell'ultimo anno di contratto, che invece vorrebbe ricevere per intero in caso di partenza. Nel caso in cui non si arrivasse a un accordo, allora il giocatore è pronto a restare e a giocarsi le proprie carte, convinto di poter conquistare un ruolo importante nella rosa del tecnico olandese.