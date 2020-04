Barcellona, Suarez: "Qualcuno diceva che non volevamo abbassarci lo stipendio"

Luis Suarez ha parlato a Mundo Deportivo sul taglio salariale della squadra e sulle accuse fatte ad alcuni membri del club, rei di aver messo pressione ai giocatori: "C'era un malessere generale da parte di tutti i compagni di squadra perché si sono dette cose che non erano vere, che i giocatori non volevano perdere molti soldi, che non erano d'accordo sui tagli. E non essendo queste persone della rosa dava fastidio. Dava fastidio a tutti i compagni di squadra. Ciò che è sicura è la predisposizione di tutti i giocatori ad aiutare il club, considerando la situazione attuale che stanno vivendo tutti. Per questo la predisposizione era massima. Senza pressioni, al contrario. Eravamo sicuri in quello che stavamo facendo".

Perché avete impiegato tanto a trovare l'accordo?: "Non è semplice gestire la situazione con 22-23 giocatori. Era una cosa che riguardava il club e gli avvocati dei giocatori. Ci è voluto tempo per trovare le soluzioni migliori nel più breve tempo possibile".