Barcellona, Suarez verso il ritorno in campo: "Mi sento bene. Ci abitueremo al caldo"

Luis Suarez scalda i motori. L'attaccante uruguayano ha parlato al sito ufficiale del Barcellona in vista della ripartenza dei blaugrana, atteso il 13 giugno a Maiorca. Infortunatosi gravemente in Supercoppa di Spagna a gennaio, la sua stagione era di fatto terminata costringendo il club a giocarsi il jolly acquistando un attaccante (Braithwaite) a mercato chiuso. Con lo stop forzato a causa della pandemia, Suarez potrebbe clamorosamente tornare a disposizione. Il via libera dei medici potrebbe arrivare già sabato: "Sto bene, riprendo confidenza nell'allenarmi con i compagni di squadra. Un passo alla volta, perché quando torni dopo un infortunio hai un po' paura ma ad ogni modo mi sto divertendo con i compagni di squadra". Sul ritorno in campo: "Non siamo abituati a giocare con questo caldo in piena estate ma stiamo cercando di adattarci. Sarà particolare giocare in stadi senza persone ma dovremo abituarci".