Barcellona sull'orlo di una crisi di nervi: in Liga mai così male da 33 anni a questa parte

vedi letture

Il Barcellona che affronterà la Juventus è una squadra sull'orlo di una crisi di nervi. 14 punti in 10 partite e un clamoroso nono posto in classifica con l'Atlético, se pur con due partite in più, distante 12 punti. La zona Champions è già a 6 lunghezze. Già 4 sconfitte incassate e per fare un paragone, due stagioni fa con Valverde allenatore, il Barça vinse il campionato perdendo in tutto solamente tre partite. Era dal 1987/88 che i catalani non partivano così male. Quel Barcellona, dopo 10 partite giocate, era 13esimo in classifica, accumulando ben 5 sconfitte. Nel corso della stagione il tecnico Terry Venables venne esonerato, per laciar posto a Luis Aragonés. Campionato che si chiuse con un flop e il sesto posto finale, ma con la vittoria in Copa del Rey che salvò la stagione.