Barcellona, tegola Coutinho: il brasiliano dovrà essere operato

Comunicato ufficiale del Barcellona sulle condizioni di Philippe Coutinho. Il brasiliano, infortunatosi ieri sera nel corso della partita contro l'Eibar, ha riportato un infortunio al menisco esterno del ginocchio sinistro. E tale lesione richiederà un intervento artroscopico che verrà effettuato nei prossimi giorni. Ennesima tegola per i catalani, in questo 2020 da dimenticare. Coutinho, 28 anni, era recentemente tornato in campo dopo essere stato fermo un mese, per un altro infortunio al bicipite femorale rimediato nel Clasico contro il Real Madrid dello scorso 24 ottobre.