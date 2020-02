Barcellona, ter Stegen carico: "Vogliamo uscire dal Bernabeu con i tre punti"

Marc-André ter Stegen, portiere del Barcellona, è carico in vista del Clasico: "È sempre una partita speciale per ognuno di noi. Non vediamo l'ora di scendere in campo, è la sfida più importante di tutte. Vogliamo vincere la Liga e, ovviamente, portare a casa tre punti vorrebbe dire molto. Vogliamo uscire dal Bernabeu con tre punti in tasca".