Barcellona, ter Stegen: "Discorso rinnovo rimandato, ma qui sono felice"

Marc-André ter Stegen, portiere del Barcellona, tramite una diretta Instagram ha confermato che la trattativa per il rinnovo con il Barcellona vive una fase di stallo: "Ci sono stati dei discorsi, ma gli avevo detto di riparlarne a fine stagione. Ora ci sono cose più importanti a cui pensare, non ne stiamo parlando. Al Barcellona sono felice, ci sto bene, cosa si può volere di più. Borussia Monchengladbach? Mai dire mai. Ma non giocherei mai per il Colonia".