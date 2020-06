Barcellona, Ter Stegen: "Non andrò via quest'estate, anzi rinnoverò il contratto"

vedi letture

Il portiere del Barcellona Marc André Ter Stegen ha parlato ai taccuini di Kicker del suo futuro che sarà sempre più a tinte blaugrana: "Non è possibile che me ne vada quest'estate. Ci sono già stati i primi incontri tra il mio agente e il club. Quindi è emersa la questione del coronavirus e non era il momento di parlare del contratto. In un momento in cui molte persone sono preoccupate per la propria vita, abbiamo deciso di rimandare. Mi trovo bene a Barcellona, ​​anche perché la mia famiglia si sente bene. Fisicamente, raramente siamo stati ad un livello così alto. Il campionato? Il Real Madrid non ci regalerà nulla. Per quanto riguarda la Champions, abbiamo la possibilità di passare il turno e vogliamo approfittarne. Il ritorno in campo? Il nuovo calcio sarà ovviamente diverso. Una partita senza pubblico non è bella, ma la palla tornerà a rotolare ed è ciò che ci piace".