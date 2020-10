Barcellona, ter Stegen resterà fuori altre tre settimane: salterà anche la Juventus

Niente Getafe, niente Ferençvaros. Ma, soprattutto, niente Clasico e niente Juventus. Marc-André ter Stegen salterà almeno altre quattro partite prima di tornare in campo. A riferirlo è As, secondo cui il portiere del Barcellona ne avrà per altre tre settimane, come minimo, prima di essere abile e arruolabile per Ronald Koeman.