Barcellona, Ter Stegen tra voglia di rientro e rinnovo: il Clasico è più vicino

Marc Ter Stegen farà un test atletico in settimana per sapere se il recupero dall'infortunio che lo tiene fuori da agosto è superato o meno. L'obiettivo è quello di essere in campo nel Clasico contro il Real Madrid anche se non ci sono certezze in merito. Il giocatore ha anche il rinnovo pendente con il club catalano, ma nessuno ha fretta e lui ha grande voglia di restare. La sensazione è che entrambe le parti aspettino la fine della pandemia per mettersi a un tavolo e prolungare l'attuale accordo che scade nel 2022. A riportarlo è Radio Onda Cero.