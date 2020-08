Barcellona, tiene banco il nome di Pochettino: ma è guerra tra i dirigenti

Dopo il clamoroso 8-2 subito contro il Bayern Monaco, diverse cose cambieranno al Barcellona, a partire dal tecnico. Sembrano contate infatti le ore di Quique Setien che non ha mai convinto e dopo questo risultato non ha alcuna chance di rimanere in panchina. Il nome che tiene banco in queste ore per sostituirlo è quello di Mauricio Pochettino, una delle ipotesi che sta studiando Bartomeu ma anche una figura che sta creando tensione tra i dirigenti. Come spiega il portale spagnolo AS.com, la maggior parte dei dirigenti non vede bene Pochettino come nuovo allenatore dopo il suo passato all'Espanyol e le parole che spesso ha riservato ai blaugrana e ai suoi tifosi e pare che alcuni giocatori siano contrari al suo arrivo.