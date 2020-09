Barcellona, tre strade per Suarez: permanenza in blaugrana, Atletico Madrid o PSG

Suarez resta o Suarez va via? E’ il dilemma shakespeariano che imperversa in casa Barcellona in queste ore, in questi giorni. Con la pista Juventus che si è definitivamente chiusa, l’attaccante uruguaiano adesso è atteso da diverse opzioni. Secondo quanto riporta AS, il giocatore potrebbe restare in Catalogna o, in caso di partenza, si potrebbero aprire gli scenari legati a Paris Saint-Germain o Atletico Madrid.