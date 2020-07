Barcellona, triennale per Willian: ma il brasiliano deciderà soltanto dopo l'FA Cup

Il Barcellona ha offerto un contratto triennale a Willian. I blaugrana - come riportato da Sky Sports UK - si sono mossi per poter convincere il calciatore verdeoro, in scadenza con il Chelsea: la richiesta del 31enne era quella di un accordo basato su tre stagioni, ma non è ancora esclusa la permanenza a Londra, con un trasferimento in maglia Arsenal. Ad ogni modo l'esterno dei blues deciderà il suo futuro soltanto dopo la finale di FA Cup proprio contro i gunners.