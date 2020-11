Barcellona, Tusquets: "Dobbiamo ridurre le spese. Mancano 200 milioni dal Camp Nou"

vedi letture

Oltre ad annunciare il periodo in cui si terranno le elezioni per la presidenza, il numero uno ad interim del Barcellona Carles Tusquets ha parlato anche della difficile situazione economica in cui si trova il club catalano: “Per usare un eufemismo la situazione non è per niente confortevole. Dobbiamo ridurre le spese nel più breve tempo possibile e speriamo di raggiungere un accordo salariale con i giocatori e lo staff perché in questo momento mancano tanti introiti, basti pensare che il Barcellona nell’ultimo anno solo dal turismo legato al Camp Nou ha fatturato 220 milioni di euro, una cifra che al momento è impossibile da ottenere a causa della pandemia”.