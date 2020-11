Barcellona, Tusquets: "Le elezioni per la presidenza di terranno nel periodo natalizio"

"Convocheremo le elezioni per la presidenza del Barcellona nel periodo natalizio". Lo ha annunciato il presidente del Comitato Direttivo del club catalano Carles Tusquets come riportano i colleghi di Onda Cero. Poco tempo quindi per i candidati, fra cui il favoritissimo Victor Font, per organizzare il proprio programma elettorale da presentare ai soci con il rinnovo di Messi che sarà il tema principale della campagna per le presidenziali blaugrana.