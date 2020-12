Barcellona, tutti a lavoro tranne Messi. Per l'argentino qualche giorno di vacanza in più

Il Barcellona è tornato ad allenarsi oggi dopo quattro giorni di riposo per le vacanze di Natale ma Leo Messi era assente alla seduta di allenamento. L'argentino martedì scorso si è recato a Rosario, in Argentina, direttamente da Valladolid e, con il permesso di Koeman, prolungherà le sue vacanze e tornerà al lavoro, secondo il club, in tempo per la sfida contro l'Eibar che si disputerà martedì 29 al Camp Nou. Il Barça ha pubblicato un comunicato che spiega come la Pulce stia recuperando da un problema alla caviglia destra.