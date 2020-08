Barcellona, tutti i nomi sul taccuino per il post Quique Setien: Koeman in pole

L’ufficialità non c’è ancora ma il pesante ko in Champions League, 8-2 contro il Bayern Monaco, porterà inevitabilmente un terremoto in casa Barcellona. Molto probabilmente Quique Setien lascerà la panchina blaugrana e i nomi per la sostituzione continuano a moltiplicarsi. In pole ci sarebbe Ronald Koeman, attuale commissario tecnico dell’Olanda e legatissimo all’ambiente dopo i suoi trascorsi da giocatore. Il tecnico è legato ad un contratto con la Federazione e bisognerebbe pagare una buonuscita.

Da Pochettino a Blanc e Xavi - Un altro nome sul taccuino della dirigenza, riporta Sky Sports UK sarebbe quello di Mauricio Pochettino ma sembrerebbe che l’ambiente non sarebbe gradito a causa dei suoi trascorsi all’Espanyol. Fra i papabili ci sarebbe anche Xavi mentre sullo sfondo sono presenti i nomi di Laurent Blanc e dell’attuale tecnico del Barça B Garcia Pimienta.