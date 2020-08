Barcellona umiliato, la delusione di Bartomeu: "Un disastro, è tempo di prendere decisioni"

vedi letture

È un Josep Maria Bartomeu molto amareggiato quello che si presenta ai microfoni di Sky dopo la clamorosa sconfitta del Barcellona in Champions League per mano del Bayern Monaco: "È una sconfitta molto dura e mi dispiace per tutti, non siamo stati all'altezza del club che rappresentiamo. Piquè ha ragione, è un disastro e dovremo prendere delle decisioni. Ad alcune di queste avevamo già pensato prima della partita. Ora dobbiamo vivere la sconfitta con tutto il dolore che ne consegue e chiedere scusa ai tifosi. Oggi non è il giorno per parlare delle decisioni, bisogna riflettere e risollevarci il morale".