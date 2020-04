Barcellona, Umtiti si impunta: il francese non vuole lasciare la squadra

"Umtiti si pianta" titola Sport oggi in prima pagina. Il difensore del Barcellona non vuole andarsene: si trova bene nella città e con Quique Setién è tornato protagonista. Tuttavia il club catalano è disposto a cederlo per far cassa per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Non a caso da settimane si valutano centrali mancini, all'occorrenza in grado di giocare sulla fascia sinistra.