Barcellona, un'altra giovane scommessa: bloccato il laterale senegalese Souleymane Aw

Il Barcellona continua a lavorare per il presente, ma anche per il futuro. Come riporta oggi Mundo Deportivo, proprio in quest'ottica i blaugrana avrebbero infatti bloccato per la prossima stagione il laterale senegalese Souleymane Aw. I contatti per il difensore mancino del Beziers sarebbero già alla stretta finale, per una scommessa di mercato in stile Moussa Wagué, connazionale di Aw arrivato in Catalogna dall'Eupen nel 2018.