Barcellona, una rosa da ringiovanire: da Piqué a Suarez, anche i senatori sono a rischio

vedi letture

Dopo la disfatta in Champions League, in casa Barcellona è pronta la rivoluzione. Il presidente Josep Bartomeu è pronto a fare piazza pulita. Sia in dirigenza, dove sono già alla porta il CEO Grau, il d.s. Abidal e il segretario Planes, sia in panchina (già scritto il futuro di Setien, è caccia al sostituto), ma anche all'interno della rosa. Stando a quanto si legge su Mundo Deportivo, tutti sono a rischio: da Piqué a Vidal, da Suarez a Rakitic, da Busquets a Jordi Alba.

Ringiovanimento. Tra le tante critiche mosse al Barça in seguito alla figuraccia contro il Bayern Monaco, c'è anche quella di un organico troppo vecchio e che andrebbe al più presto svecchiato. Per questo, eccezion fatta per qualche intoccabile (Messi, ovviamente, ter Stegen, Lenglet e i giovani di valore de Jong e Ansu Fati), si va incontro ad una serie di cambiamenti importanti nei perni della squadra. Domani, intanto, è prevista una Junta Directiva d'urgenza: si toccherà anche questo tema.