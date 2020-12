Barcellona-Valencia 2-2, le pagelle: Ronald Araujo acrobatico, Maxi Gomez rapace

Barcellona-Valencia 2-2

Marcatori: 29' Diakhaby (Valencia), 45'+4 Messi (Barcellona), 52' Ronald Araújo (Barcellona), 69' Maxi Gómez (Valencia)

BARCELLONA

ter Stegen 5,5 - Incassa due reti non risultando totalmente esente da colpe in occasione della rete di Diakhaby.

Sergiño Dest 6 - Corre regolarmente lungo l'out di destra attaccando e difendendo con la medesima abnegazione.

Ronald Araújo 7,5 - Comanda la retroguardia di Koeman realizzando, con una bella mezza rovesciata, la rete del momentaneo 2-1.

Óscar Mingueza 5 - Gioca al fianco di Ronald Araújo facendosi colpevolmente anticipare da Maxi Gómez in occasione del 2-2 del Valencia.

Jordi Alba 6,5 - Viaggia lungo la fascia sinistra propiziando, con un suo tiro-cross, la rete dell'1-1 blaugrana.

Pedri 6,5 - Fraseggia meravigliosamente con i propri compagni andando vicino, più volte, al gol (dall'85' Pjanić sv - Subentra a Pedri apportando energie fresche alla mediana del Barça).

Sergio Busquets 5,5 - Tocca un cospicuo numero di palloni commettendo quale errore di troppo per i suoi standard (dal 46' de Jong 6 - Sostituisce Sergio Busquets distribuendo ordinatamente il gioco in mezzo al campo).

Coutinho 6,5 - Veste i panni dell'intermedio di centrocampo sfiorando, un paio di volte, la giocata decisiva (dal 79' Lenglet sv - Prende il posto di Coutinho consentendo a Koeman di passare alla difesa a tre).

Griezmann 6,5 - Lavora lungo la fascia di competenza conquistandosi un calcio di rigore (dal 73' Francisco Trincão 6 - Subentra a Griezmann donando nuova linfa all'attacco blaugrana).

Messi 7 - Rimedia all'errore dal dischetto realizzando rapacemente la rete del momentaneo 1-1 del Barça.

Braithwaite 6,5 - Attacca costantemente la profondità creando diversi pericoli alla retroguardia del Valencia.

VALENCIA

Domenech 7 - Sfodera un paio di interventi decisivi, vedi il rigore parato a Messi, risultando incolpevole in occasione delle due reti subite.

Wass 6,5 - Pattuglia attentamente la corsia di destra effettuando diverse chiusure degne di nota.

Gabriel Paulista 5,5 - Macchia parzialmente la sua prova, altrimenti sufficiente, rimettendo in gioco Messi in occasione dell'1-1 blaugrana.

Diakhaby 7,5 - Spalleggia Gabriel Paulista al centro della difesa apponendo la propria firma, con un colpo di testa, sulla rete dell'1-0.

José Gayà 6 - Salva la sua prestazione, inficiata dal rigore provocato, servendo a Maxi Gómez l'assist del definitivo 2-2.

Yunus Musah 5,5 - Fatica a rendersi pericoloso uscendo anzitempo a causa di problemi muscolari (dal 43' Álex Blanco 5,5 - Subentra all'infortunato Yunus Musah trovandosi costretto, ahilui, più a difendere che ad attaccare).

Carlos Soler 7 - Conferisce le giuste geometrie al centrocampo di Javi Gracia recapitando a Diakhaby il pallone del momentaneo 1-0 ospite.

Račić 6 - Affianca Carlos Soler in mezzo al campo facendo apprezzare, per lo più, in fase d'interdizione.

Cheryshev 5,5 - Affonda lungo la fascia sinistra dilapidando, su suggerimento di Gonçalo Guedes, una clamorosa palla gol (dal 90' Kang-in sv - Sostituisce Cheryshev non avendo né tempo né modo di farsi valutare adeguatamente).

Gonçalo Guedes 6,5 - Svaria alle spalle di Maxi Gómez creando diversi grattacapi alla difesa del Barça (dall'87' Manu Vallejo sv - Prende il posto di Gonçalo Guedes non riuscendo, per questioni di tempo, a mettersi in mostra).

Maxi Gómez 7,5 - Lotta contro l'intera retroguardia blaugrana firmando, in maniera rapace, la rete del definitivo 2-2.