Barcellona, venerdì incontro Laporta-Tebas. In ballo il futuro di Lionel Messi

Secondo quanto riportato da Sport il presidente del Barcellona, Joan Laporta, incontrerà venerdì mattina il numero uno de LaLiga, Javier Tebas, per cercare di trovare una soluzione relativa al tetto salariale imposto, col Barcellona che a causa dell'indebitamento deve diminuire l'impatto degli stipendi per non superare il limite consentito. Proprio per questo motivo non è stato possibile trovare l'accordo con Lionel Messi, il cui ingaggio è troppo alto. LaLiga ha imposto che le entrate al netto delle spese non sportive non devono essere inferiori alle spese sportive, questo per garantire la sostenibilità dei club. Laporta cercherà pertanto di avere da parte di Tebas maggiore flessibilità nella gestione del budget. L'ingaggio di Messi è tuttavia di gran lunga superiore a qualsiasi giocatore della rosa, per questo motivo il Barcellona sta cercando delle soluzioni quanto più fantasiose possibili per accontentare tutte le parti.