Barcellona, vicino l'acquisto del brasiliano Gustavo Maia

Il Barcellona è a un passo dall'acquisto dell'attaccante 19enne di proprietà del San Paolo Gustavo Maia. I catalani hanno accettato di pagare 850mila euro per avere un'opzione d'acquisto che sarà valida fino al 30 giugno. Per ottenere il cartellino del giocatore, i blaugrana dovranno versare altri 3,5 milioni di euro nelle casse del club brasiliano. Inizialmente il giovane attaccante dovrebbe accasarsi nella seconda squadra per poi venire inserito in quella di Setien. A riportarlo è SambaFoot.