Barcellona, Vidal e la quarantena: "È un incubo crescente. A casa mi alleno due volte al giorno"

Intervistato da Canal 13 in Cile, Arturo Vidal ha parlato del momento che sta vivendo: "È tutto molto strano. Stare a casa, vedere come in tutto il mondo tutti i giorni muoiono le persone. Tutto è distinto. È una preoccupazione costante, come un incubo sempre più brutto. Devi essere forte e collaborare il più possibile. Sono molto triste e preoccupato perché non si sa quando questo finirà. Non avrei mai pensato che potesse succedere". Sulla quarantena a Barcellona: "Mi alleno due volte al giorno. Prima lo facevo una volta al club e poi a casa, però adesso due volte a casa. Pranzo, guardo un film, chiamo i bambini, riposo e finisco la giornata con un allenamento. Ma non andare al centro sportivo, non vedere i compagni di squadra e condividere la giornata con loro è difficile".