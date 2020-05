Barcellona, Vidal: "Saranno due mesi intensi con molte partite ravvicinate"

Intervistato dal canale ufficiale del club, il centrocampista del Barcellona Arturo Vidal ha commentato: "E' stata una gioia incredibile tornare. Questi due mesi a casa sono stati piuttosto lunghi. Ti diverti molto quando sei in campo con i tuoi compagni di squadra, sono esperienze molto belle da vivere. Il recupero degli infortunati? Per noi è molto importante recuperare Suarez e gli infortunati perché saranno due mesi intensi con molte partite di fila. Dobbiamo essere al 100% per le due competizioni che abbiamo lasciato. Giocare a porte chiuse? Mi piace legare con il pubblico, mi sento bene e con molta gioia ed entusiasmo, ma dobbiamo adattarci. Queste undici partite saranno undici finali, sappiamo tutti che saranno molto difficili. Dobbiamo fidarci di noi stessi, dobbiamo pensare a vincere e farlo nel migliore dei modi. Sarebbe un sogno vincere nove campionati di fila, raggiungere un record con così tante trofei è molto complicato, ma mi sento ancora bene e voglio continuare a combattere per vincere i trofei. Pochi giocatori l'hanno fatto nella storia e ne sono orgoglioso. Spero di vincere il nono qui con il Barcellona".