Barcellona vince a Valladolid, Sport crede alla rincorsa al Real Madrid: "Non si arrendono"

Il Barcellona supera di misura il Real Valladolid, in trasferta, e tiene vive le speranze nella rincorsa al primo posto del Real Madrid. A decidere il match di ieri è stato un gol di Arturo Vidal, partito in solitaria. Il quotidiano catalano Sport titola così in prima pagina: "Non si arrendono!".