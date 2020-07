Barcellona, Xavi resta la prima opzione in caso di addio di Setien a fine stagione

vedi letture

Xavi continua a essere la principale opzione per il futuro della panchina del Barcellona in caso di addio di Setien a fine stagione. L'ex centrocampista dei catalani è attratto dalla possibilità di sedersi sulla panchina blaugrana, ma vorrebbe poter iniziare un progetto "da zero". Il club è convinto che in caso di bisogno riuscirebbero a convincerlo nonostante le smentite degli ultimi mesi. A riportarlo è Sport.