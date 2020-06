Barnes: "Se sei razzista non bastano le parole di Sterling, anche se tifi Man City"

vedi letture

John Barnes, leggenda del Liverpool, commenta la presa di posizione di Raheem Sterling contro il razzismo, mostrandosi diffidente: "Indossare magliette o portare cartelli con la scritta: 'Il razzismo è sbagliato' non cambierà questa percezione. Quando Sterling dice che il razzismo è sbagliato, chi riuscirà ad influenzare? Se tu sei un tifoso del Manchester City e sei razzista, non cambierai natura solo perché Sterling dice che è sbagliato. L'azione di Sterling non cambierà la percezione di questa gente. Al massimo, potrebbe non essere razzista nei confronti di Sterling. Continueranno comunque ad essere razzisti nei confronti dei giocatori di colore delle squadre avversarie. Non basta che Sterling dica: 'Il razzismo è sbagliato'. Non cambierà l'opinione di questa gente".