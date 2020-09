Bartomeu saluta Rakitic: "Barcellona e il Barça saranno sempre la tua casa"

È arrivato il giorno del tanto atteso incontro fra Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, ed il padre di Lionel Messi. Nel frattempo il presidente blaugrana, attraverso Twitter, ha trovato il tempo per salutare Ivan Rakitic, che lascia il Barça per tornare al Siviglia: "Grazie Rakitic per il tuo impegno e per la tua dedizione. Sei stato un tassello fondamentale dei successi degli ultimi anni e un esempio di professionalità. Barcellona e il Barça saranno sempre la tua casa".