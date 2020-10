Bartomeu sul caso Messi: "La priorità del Barça era il lancio del nuovo corso con Leo in squadra"

A seguito del CdA di questo pomeriggio in casa Barcellona Josep Maria Bartomeu ha preso parte ad una conferenza stampa per fare il punto della situazione in relazione all’attuale progetto tecnico nato la scorsa estate: "Quando si è conclusa la scorsa stagione, era prioritaria la nomina di un nuovo allenatore per affrontare il mercato sportivo più atipico della storia, durante il quale dovevamo rendere le nostre esigenze sportive compatibili con le nuove esigenze economiche. Voglio ringraziare Ronald Koeman per aver accettato la nostra offerta in circostanze così complesse, dovendo affrontare decisioni molto difficili e impopolari e in un contesto economico molto complicato. La sua personalità e le sue decisioni stanno già lasciando il segno. Lui è fermamente impegnato nel rinnovamento di cui la squadra aveva bisogno”.

Bartomeu, poi, è tornato a parlare del caso Messi che ha sconvolto l’estate blaugrana con l’addio dell’argentino evitato all’ultimo istante: "In quelle settimane ho dovuto difendere quella che era la linea migliore per il Barcellona, ovvero quella che prevedeva la permanenza di Lei Messi, il miglior giocatore del mondo e della storia del calcio. Messi aveva un contratto in vigore, poiché era scaduta l'opzione di risoluzione unilaterale. E soprattutto: la priorità sportiva era lanciare un nuovo ciclo con Messi in squadra ".