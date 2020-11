Basaksehir-Manchester United 2-1, le pagelle: disastro inglese, Demba Ba protagonista

vedi letture

Basaksehir-Manchester United 2-1

Marcatori:15' Ba, 41' Visca e 44' Martial

ISTANBUL BASAKSEHIR

Gunok 6,5 - Non può nulla su Martial. Per il resto attento e poco impegnato.

Rafael 6,5 - Ex dal dente avvelenato gioca un'ottima partita in entrambe le fasi.

Skrtel 7 - Esperienza e cattiveria. Mette la museruola all'attacco inglese.

Epureanu 7 - Non sbaglia quasi nulla. Salva nel finale, sulla linea, un gol fatto di Maguire.

Bolingoli 6,5 - Partita totale. Fase difensiva e offensiva ottime.

Aleksic 6 - Corre e rincorre. Partita positiva.

Kahveci 6,5 - Porta a spesso lo United per lunghi tratti di partita. Pochissimi errori. (dal 92' Ponck s.v.)

Ozkan 6,5 - Sbaglia pochissimi passaggi e trova un paio di lanci illuminanti. (dall'88' Topal s.v.)

Turuc 6 - Si sbatte e si dà da fare. Poco presente in zona gol ma grande sacrificio in ripiegamento.

Visca 7 - Anima della squadra. Segna il 2-0, sfiora un altro gol e finisce il match stremato.

Ba 7,5 - Un gol e tantissimo sacrificio. Tiene in scacco la difesa dei Red Devils. Il migliore dei suoi. (dal 79' Gulbrandsen s.v.)

MANCHESTER UNITED

Henderson 6 - Non ha colpe sui gol. Un paio di buone parate.

Wan-Bissaka 4,5 -Disastroso. Non azzecca nulla nemmeno per sbaglio. (dal 78' Fosu-Mensah s.v.)

Maguire 4,5 - Mezzo punto in più perché sfiora un pari all'ultimo istante. Fase difensiva imbarazzante.

Tuanzebe 4 - Il primo gol subito è inaccettabile per un difensore dello United. Rimane negli spogliatoi all'intervallo. (dal 46' McTominay 6 - Entra deciso e prova a svegliare in compagni. Purtroppo per lui invano)

Shaw 5 - Un assist per Martial che lo salva dal 4 in pagella che, per la prestazione, meriterebbe.

Matic 4 - Stralunato. Errori su errori, sempre fuori posizione.

Van de Beek 5 - Male anche lui. Forse qualche minuto in più in campo lo avrebbe meritato più di altri. (dal 60' Pogba 4 - Irritante. Entra e si perde tra un tacco inutile e una finta fine a se stessa. Male anche lui)

Mata 4 - In avanti è da chi l'ha visto, perde un pallone sanguinoso che vale il contropiede del 2-0 turco (dal 62' Cavani 4,5 - Ci si accorge del suo ingresso per una mezza simulazione su un tocco leggero in mezzo al campo)

B. Fernandes 5 - Una punizione pericolosa e qualche accelerata. Almeno lui ci prova.

Rashford 4 - Irriconoscibile. Non gli riesce nulla e termina la partita con zero tiri all'attivo. (dal 78' Greenwood s.v.)

Martial 5 - Un gol di testa ma prima e dopo il nulla assoluto.