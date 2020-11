Basaksehir, Rafael: "Troppi errori, difficile ripetere la gara dell'andata. Speciale tornare in questo stadio"

Ritorno amaro per il difensore brasiliano Rafael a Old Trafford, autore di ben 109 presenze con la maglia del Manchester United. Queste le sue parole al termine della sconfitta per 4-1 patita con il suo Basaksehir, riportate da uefa.com: "Sapevamo che sarebbe stata dura, potevamo sicuramente fare meglio ma sapevamo a che tipo di match andavamo incontro. Non era facile ripetere la partita disputata in Turchia, abbiamo fatto un buon secondo tempo ma nella prima frazione abbiamo sbagliato troppo. Tutti conoscono il rispetto che porto verso lo United, sicuramente non sono felice per il risultato ma è stato bello ritornare in questo stadio".