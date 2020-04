Basilea, no alle porte chiuse: "In Svizzera dipendiamo dal botteghino. Sarebbe solo un costo"

Il Basilea dice no alle porte chiuse. Il presidente del club, Bernhard Burgener, ha dichiarato a SRF: "Non viviamo di entrate dai media, quelle sono tra il 7 e il 10%. Le grosse cifre vengono dagli spettatori, dagli sponsor, dalle entrate allo stadio, dal merchandising e dai trasferimenti. I match a porte chiuse significherebbero solo maggiori costi per noi, ovvero circa 300mila franchi per ogni partita in casa a fronte di nessuna entrata".